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Almanya'da neler oluyor? Köln'de 3 günde ikinci patlama

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#Almanya#Köln#Patlama
Almanyada neler oluyor Kölnde 3 günde ikinci patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:07

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Köln polisi, pazartesi yaşanan patlamaya ilişkin saldırganın fotoğrafını yayınladı.

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Almanya'nın Köln kentinde 16 Eylül’de meydana gelen patlamadan yalnızca günler sonra ikinci bir patlama oldu. Sabah saatlerinde Ehren Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bomba patladı.

Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken binanın giriş kısmında hasar meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını da itfaiye tarafından kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

POLİS FOTOĞRAF YAYINLADI

Bugün yaşanan patlamanın yakınlarında 16 Eylül’de de benzer bir patlama meydana gelmişti. Köln polisi, pazartesi yaşanan patlamaya ilişkin saldırganın fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, bombayı koyan kişi elinde bir poşetle görünüyor.

 

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#Almanya#Köln#Patlama

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