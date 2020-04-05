Almanya'da Nasıl Şirket Kurulur? Almanya'da Şirket Kurma Şartları Nelerdir

Almanya’da en popüler olan Limited Şirkettir (GmbH). Daha sonra Anonim şirket (AGs) geliyor. Limited şirketinizi ister tek başınıza isterseniz ortak/ortaklarınızla birlikte kurabilirsiniz. Kuracağınız şirket tüzel kişiliğe sahip olacaktır.

Almanya'da Nasıl Şirket Kurulur?

Almanya’da şirket kurmadan önce, size en uygun şirket türünü seçmelisiniz. Bunun için de Alman vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinizi, yabancıların ticari faaliyetlerine ilişkin bir takım sınırlamaları dikkate almalısınız. Ayrıca vize ve oturum izni gibi yabancılar hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Şirketinizi belirledikten sonra; şirketin ticaret unvanına karar vermeniz, ticaret siciline tescil etmeniz, işletme kaydı ile vergisel kayıtları tamamlamanız ve gerekli sözleşmeleri hazırlamanız gerekiyor.

Almanya’da Nasıl Bir Şirket Sahibi Olabilirsiniz?

Almanya ticaret hukukunda üç şekilde şirket sahibi olabiliyorsunuz. Bunlar; yeni bir şirket kurmak, Türkiye’deki şirketinizin Almanya’da şubesini açmak ve Almanya’da bir şirket satın almaktır.

Almanya’da yabancılara ticari faaliyetlerde kısıtlama getirilmiyor. Aynı Alman veya Avrupa Birliği vatandaşı gibi ticari faaliyette bulunabiliyorsunuz.

Şirket Kurabilmeniz İçin Oturum İzni Almalısınız

Almanya, Türk vatandaşlarına vize uyguladığı için öncelikli olarak vize ve oturum izni için başvurmanız gerekiyor. Almanya’ya gelmeden önce gerekli belgeleri hazırlayıp, Alman Konsolosluğuna vermelisiniz. Almanya’ya geldikten sonra da Yabancılar Dairesine gidip, başvurunuzu yapıyorsunuz.

Almanya'da Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

1- AB dışında bulunan ve Almanya’ya yatırım amaçlı gelmek isteyen Türk girişimciler için Almanya Schengen vizesi zorunluluğu istiyor. 180 gün içinde 90 gün olarak verilen bu “ticari vize” ile; şirketin ana sözleşmesini, Alman bir noter kanalıyla ticaret sicil kaydını, vergi ruhsat dairesine ruhsat bildirimini, şirket banka hesabını açabilirsiniz.

2- 45 yaşından büyükseniz emeklilik durumunuzu garantiye alan bir sigortayı veya mal varlığınızı belgelendirmeniz gerekiyor.

3- Limit şirket kurabilmeniz için sermayenizin en az 25.000 euro olması gerekiyor. Ticaret sicile başvurduğunuzda da bunun yarısının banka hesabında olması gerekiyor.

4-Şirket sahibinin Almanya’da ikamet zorunluluğu bulunmuyor. Fakat müdür veya yetkili birinin fiili olarak bulunması zorunludur.