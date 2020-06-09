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Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Almanya'da Müslüman katliamı yapacaktı, yakalandı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya'da Müslüman katliamı yapacaktı, yakalandı
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ALMANYA’da 21 yaşındaki bir kişi Yeni Zelanda’da 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch benzeri bir terör saldırısı hazırlığı içindeyken yakalandı.

Aşağı Saksonya’nın Hildesheim kentinde yaşayan Alman şüpheli internette sohbet ederken Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen saldırının bir benzerini Almanya’da planladığını anlattı. Polis, ihbar üzerine 30 Mayıs’ta evine gece yarısı baskını düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, tehlikenin çok büyük olduğu anlaşıldı. Federal savcılık, gencin bilgisayarında aşırı sağ içerikli yazıların yanında terör eylemi gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı silahları da ele geçirdi. Evinde, ‘dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için çok sayıda Müslümanı öldürmeyi’ hedeflediğine dair yazılar bulunan zanlı cuma günü tutuklanarak cezaevine yollandı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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