Almanya’da Müslüman karşıtı saldırılar arttı

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İslamofobi ve Müslümanlara yönelik düşmanlığa karşı çeşitli derneklerin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek oluşturduğu CLAIM girişiminin yıllık raporu açıklandı. CLAIM, 51 Müslüman ve gayrimüslim sivil toplum aktörünün bir araya gelmesiyle oluştu.

YÜZDE 114’LÜK ARTIŞ

Rapora göre 2023’te Müslüman karşıtı ırkçılığa ilişkin toplam 1926 olay belgelendi. Bunlara camiler, mezarlıklar ve Müslümanlara ait olduğu belli olan dini kurumlara yönelik yaklaşık 90 saldırı da dahil. 2023’te bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 114’lük bir artış gözlendi. Olayların yüzde 66’sı hakaret, tehdit ve iftira gibi sözlü saldırılardan oluşuyor. Mağdurların yüzde 62’si ise kadın. Almanya’da Müslüman karşıtı ırkçılık, konut ararken, doktora giderken ya da okul gibi hayatın her alanında yaşanıyor. CLAIM, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Alman hükümetine ve topluma çağrı yaparak bu soruna karşı tedbir alınmasını istedi. CLAIM, ayrıca “Bak ve harekete geç” sloganı altında 1 Temmuz’a kadar sürecek bir kampanya başlattı.