Almanya'da muhalefet Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik istiyor

Haberin Devamı

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkede Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Merz, 2024'te Alman vatandaşlığına başvuran 200 binden fazla kişinin yüzde 80'ninin, asıl vatandaşlıklarını korumak istediğini belirterek, bunun ülke için ek sorunlar oluşturacağını savundu. Çifte vatandaşlığın, Alman yasasında bir kural haline dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Merz, “En azından, suç işlemiş kişilerle ilgili bir hata yaptığımızı fark ettiğimizde Alman vatandaşlığının aynı düzeyde iptal edilmesi mümkün olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Almanya'da geçmişte her zaman özel sebepler nedeniyle çifte vatandaşlık verildiğinin altını çizen Merz, “Çifte vatandaşlık her zaman gerekçelendirilmesi gereken bir istisna olarak kalmalı ve kalıcı bir kural haline gelmemeli” dedi.