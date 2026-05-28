Almanya’da Merz’in yerine yeni Şansölye aranıyor

Almanya’da yayınlanan en yüksek tirajlı günlük Bild gazetesi, Şansölye değişimi mi? başlıklı haberinde, partinin üst düzey yöneticileri arasında Merz’in görevi bırakması gerektiğinin yüksek sesle dillendirilmeye başladığına yer verildi. Alman Anayasası’nın 67’nci maddesine göre Şansölye’nin istifa etmesi halinde, seçime gidilmeden, Cumhurbaşkanı’nın önerisiyle Federal Meclis tarafından seçilecek yeni Başbakan’ın göreve başlamasının mümkün olduğu hatırlatılan haberde, CDU’luların bu yönde ciddi bir şekilde kafa yorduğu da ileri sürüldü.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Daha önceki günlerde haftalık “Stern” dergisinde de, CDU’da Merz’in yerine halkın güven duyacağı ve partiyi yeniden güçlendirecek Hristiyan Demokrat bir politikacının Almanya’nın yeni Başbakanı olması için gizli gizli çalışmalar yapıldığı iddia edilmiş, ilk etapta Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’in isimlerinin geçtiği aktarılmıştı. Partiye zarar vermekten korktukları için yüksek düzeydeki CDU’lu yöneticilerinin bunu “şimdilik” sadece kendi aralarında konuştuklarına da işaret edildi.