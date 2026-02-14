Almanya'da Macron ile terör örgütü SDG/YPG elebaşı Abdi kucaklaştı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında terör örgütü SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG’li İlham Ahmed ile bir araya geldi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Macron ile elebaşı Abdi’nin kucaklaşması ve samimi anları dikkat çekerken, görüşmeye ilişkin ilk açıklama terör örgütü SDG/YPG tarafından yapıldı.

SDG’DEN MACRON’A TEŞEKKÜR

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG'nin açıklamasına göre heyet, özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Fransa’nın yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Macron’a teşekkür etti. Paris yönetiminin sürece verdiği desteğin önemine vurgu yapılan açıklamada, Fransa’nın bölgedeki rolünün kritik olduğu ifade edildi.

SDF chief Mazloum Abdi shares a warm embrace with French President Emmanuel Macron on the sidelines of the Munich Security Conference pic.twitter.com/O2OBfSPYaU — The New Region (@thenewregion) February 13, 2026

Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı, Demokratik Suriye Güçleri'nin terörle mücadeledeki ve bölge güvenliğini korumadaki etkin rolünü takdirle karşıladı ve ülkesinin onlarla temel bir ortak olarak kalacağını vurguladı" denildi.

29 OCAK ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Görüşmede, terör örgütü SDG/YPG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın maddelerinin hayata geçirilmesi ele alındı. SDG/YPG, anlaşmanın uygulanabilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin “kritik” olduğunu belirtti.

Söz konusu sürecin tamamlanmasının kurumların entegrasyonuna katkı sağlayacağı ve Suriye genelinde istikrarın tesisine zemin hazırlayacağı kaydedildi.

MACRON’DAN “DESTEK SÜRECEK” MESAJI

SDG/YPG’nin aktardığına göre Macron, Fransa’nın bu çerçevedeki çabalarını sürdüreceğini teyit etti. Görüşmenin, SDG/YPG mensupları ile Suriye hükümeti heyetlerinin Münih’te dünya genelinden heyetlerle temas yürüttüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Macron daha önce, SDG/YPG ile Suriye yönetimi arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı desteklediğini açıklamış, Paris’in anlaşmanın eksiksiz biçimde uygulanmasını destekleyeceğini belirtmişti.

RUBIO-ŞEYBANİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Münih Güvenlik Konferansı marjında, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve bölgeye ilişkin konuların ele alındığı, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen desteğin teyit edildiği bildirildi.

Toplantıya, kontrol ettiği bölgeleri hızla kaybederek özerklik iddialarından vazgeçen SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin de katıldığı belirtildi. Görüşmede ABD tarafının, YPG/PKK kontrolündeki SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonuna desteğini ifade ettiği kaydedildi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.