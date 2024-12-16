Almanya'da kritik gün: Scholz için karar anı

Haberin Devamı

Almanya Federal Meclisi'inin bugünkü oturumun gündeminde, yalnızca güven oylaması maddesi olduğu bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen ay maliye bakanı Christian Lindner'i görevden alarak erken seçim fikrinin fitilini ateşledi. Lindner'in görevden alınması, Hür Demokrat Parti'nin "Trafik ışığı koalisyonu" hükümetinden çekilmesine neden oldu.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti ittifakının dağılmasının ardından, mevcut Başbakan Scholz için güven oylaması yapılması kararlaştırıldı.

Scholz, bugün yapılacak güven oylamasından geçemezse eğer, Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçim gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Scholz 11 Aralık’ta, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık’ta Alman Anayasasının 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edip erken seçimin yolunu açmak istediğini belirterek, "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

SCHOLZ KÜRSÜDE KENDİNİ SAVUNDU

Federal Meclis Başkanı Barbel Bas'ın açılış konuşmasının ardından konuşan Scholz, güven oylamasının Almanya'da 6. kez yapılacağını hatırlattı.

"Bugün yeni bir zamanda yaşadığımızı unutmayalım" diyen Scholz, ekonomi politikalarındaki sözlerini tuttuğunu "Asgari ücreti 12 Euro'ya çıkarttım" diyerek savundu.

Konuşmasını gelecek seçimin kampanyası haline getiren Scholz, eski koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti üyelerini defalarca kınadı ve hükümetin çöküşünden sorumlu tuttu.

Hür Demokrat Parti ile ekonomi politikalarında görüş ayrılıkları yaşadığını belirten Scholz, ekonomide gerilemeyi durdurmak için hükümet harcamalarının gerekli olduğunu vurguladı.

"Koalisyonun tamamı bu durumu böyle görmedi" diyen Scholz, "Dünyada yatırım yapabilecek bir ülke varsa o da biziz" ifadesinde bulundu ve kamu yatırımlarını sınırlayan borçlanma limitinin güncelleştirilmesini talep etti.

Haberin Devamı

Scholz, "Hiçbir seçmen son üç yılda karşılaşacağımız zorlukları tahmin edemezdi. Daha fazla ekonomik büyümeye ihtiyacımız var" dedi ve hem Alman ordusunu hem de Ukraya ordusunun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Scholz ayrıca, uzun menzilli Taurus füzelerinin veya Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

BAŞBAKANLIĞIN EN BÜYÜK ADAYI MERZ

Şubat seçimlerinden sonra Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hükümetin çöküşünün ardından bir an önce güven oylaması yapılması gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de koltuğuna talip olan Merz, yaklaşan oylama hakkında "Bugünü bir rahatlama günü olarak tanımlayabilirim" dedi.

Scholz'un hükümet çöktükten sonraki sarf ettiği açıklamaları değerlendiren Merz, "Tam bir küstahlık" ifadesinde bulundu.

Merz ayrıca, "Olaf Scholz, başbakan olarak koalisyonu başarılı bir şekilde yönetemedi. Üç parti, hiç bir arada olmaması gerekiyordu" dedi ve "Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki tutumumu utanç vericiydi" ifadesini sözlerine ekledi.