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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti

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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 649 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 729 bin 682'ye çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 7'ye yükseldi.

YENİ VAKA SAYILARI DÜŞME EĞİLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5 olarak tespit edildi. 25 Haziran'da 6 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, dün de 5,1 olarak açıklanmıştı.

11 Haziran'da 2 bin 1440 olan yeni vaka sayısı da 18 Haziran'da 1076, 25 Haziran'da da 774'e gerilemişti.​​​​​​​

AŞILAMA KAMPANYASI

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 55,1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 37,3'üne de ikinci dozu uygulandı.

 

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