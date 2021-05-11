Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 125 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 533 bin 376'ya çıktı.

Son 24 saatte 283 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 85 bin 112'ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 115,4 olarak belirlendi.

Ülkede 27 milyon 286 bin 227 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 813 bin 381 kişiye ikinci dozu yapıldı.

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