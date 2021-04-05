Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 77 bini geçti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 8 bin 497 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 893 bin 883’e çıktı.

Son 24 saatte 50 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 77 bin 13'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 581 bin 500'e ulaştı.

Dün 127 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 128'e yükseldi. Bu sayı, 5 Mart’ta 65 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19’un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresini 18 Nisan'a kadar uzatmıştı.

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