Almanya'da Kovid-19’a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Uzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisiUzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisi #Omicron
Film gibi... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Gizli plan deşifre oldu... Ortadoğuda yeni kriz'Gizli plan' deşifre oldu... Ortadoğu'da yeni kriz#İsrail
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyorduUğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu#Rebel Wilson
‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...#Ünlüler
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü Beşiktaş detayı...Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü! Beşiktaş detayı...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da Kovid-19’a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

#ALMANYA#Koronavirüs#Dünya
Almanyada Kovid-19’a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

Almanya’da Covid-19 bağlı can kaybı sayılarında rekor seviyelere ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkede dün, 529 kişinin bugün ise 465 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Almanya’da 2 günde toplam 994 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Almanya'da son 24 saatte, 70 bin 611 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 6 milyon 362 bin 232 kişiye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle son 24 saate 465 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, toplam can kaybı sayısı 104 bin 512'ye yükseldi.

Yedi günde, her 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 422,3 olarak belirlendi.

Hastanelerdeki, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerindeki vaka oranının yüzde 5,69 olduğu ve bu sayının 6 üzerine çıkması halinde, salgına karşı yeni önlemlerin uygulanacağı öğrenildi. Bu artış yaşanırsa, Covid-19’a karşı aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerden de negatif PCR testi istenecek.

Gözden Kaçmasın

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!Haberi görüntüle

Almanya’da hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 nedeniyle 4 bin 950 hastanın bulunduğu ve bu hastalardan 2 bin 723' ünün solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Ülke genelindeki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı ise yüzde 87,99 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Almanya'da 26 Aralık 2020’den itibaren, 129 milyon 593 bin 970 Covid-19 aşısı yapıldı.

Halkın yüzde 72.2'sinin en az 1 kez, yüzde 69.2'sinin 2 kez ve yüzde 18,7'sinin 3 kez aşı olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla