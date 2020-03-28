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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek

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Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı tedbirlerin 20 Nisan'a kadar uygulanacağına karar verildiğini belirtti.

İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, bu süreçte özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkati çekti.

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

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