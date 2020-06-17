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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 19:23,Son Güncelleme:

Almanya'da Kovid-19 sarsıntısı! 7 bin kişi karantinaya alındı

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Almanya'da Kovid-19 sarsıntısı! 7 bin kişi karantinaya alındı
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Almanya'nın Gütersloh kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 bin kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Gütersloh Kaymakamı Sven-Georg Adenauer, Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 testi yapıldığı ve bunların yaklaşık 400’ünün pozitif çıktığı belirtti.

Yaklaşık 500 test sonucunun daha beklendiğini ve pozitif çıkan testlerin artacağını varsaydığını ifade eden Adenauer, tedbirler kapsamında et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin kişinin karantinaya alındığını aktardı.

Adenauer, ayrıca bu ayın sonuna kadar okulların tatil edildiğini, kreşlerin de kapatıldığını kaydetti.

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