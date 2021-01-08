MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'da Kovid-19 ölümlerinde korkutan rekor!
GeriDünya Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde korkutan rekor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde korkutan rekor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde korkutan rekor!
Abone Olgoogle-news

Almanya’da son 24 saatte bin 188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu korkutan rakam salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 188 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795’e çıktı.

Bin 188, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu. 

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı 1129 ile 30 Aralık’ta kaydedilmişti.

Almanya'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunlardan 3 bin 99'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.

Almanyada karantina süresi 31 Ocaka kadar uzatıldı
Almanya'da karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya’da aşı krizi: Niye az sipariş verdiniz
Almanya’da aşı krizi: Niye az sipariş verdiniz?
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle