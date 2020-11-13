MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor
GeriDünya Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor
Abone Olgoogle-news

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 542 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile başa çıkma çalışıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 542 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 751 bin 95’e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam ölü sayısının 12 bin 200’e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 481 bin 700 olarak açıklandı. Ülkede aktif vak'a sayısının ise 257 bin 195 olduğu ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle