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Dünya
İHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

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Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı olarak son 24 saatte bin 113 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 958 bin olduğu açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Almanya'da son 24 saatte 22 bin 368 koronavirüs vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 958 bine yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 113 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 994’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 641 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 314 bin 764 olduğu belirtildi. Almanya’da 36 milyon 660 bin 575 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 164 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 966'ya yükseldi.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83.71 olarak bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında 842 bin 455 kişiye aşı yapıldı.

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