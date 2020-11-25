Almanya'da koronavirüs ölümleri rekor kırdı!

Birinci dalgayı diğer Avrupa ülkelerine kıyasla kolay atlatan Almanya, ikinci dalgaya karşı önlemlerde zorlanıyor. Salgın hastalıklara karşı eyaletler yetkili olduğu için federal hükümetle eyalet hükümetleri sıkı önlemlerde anlaşamıyor.

Restoran, kafe ve barların kapalı olduğu kısmi karantina önlemleri vaka sayısının çok yüksek hızla yayılmasını durdurdu. Ancak vakalar her gün yüksek seviyede seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günlük yeni vaka sayısı 18 bin 633 oldu. Geçen çarşambaya göre bir günlük vaka sayısı 1072 arttı.

ÖLÜ SAYISI

Bir günde ölenlerin sayısı ise ilk kez 410'la rekor kırdı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı toplam 14 bin 771'e ulaştı.

En yüksek ölü sayısı nisan ayı ortasında 315 olarak kaydedilmişti. Toplam korona vakaları ise 961 bin 320'ye yükseldi. 656 bin 400 hasta bugüne kadar iyileşti. Aktif vaka sayısı 290 bin 100 oldu.

Vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı da kritik noktaya ulaştı.

Almanya'da hastanelerdeki toplam yoğun bakım yatak sayısı 28 bin. 3 bin 777 hasta koronavirüsten yoğun bakımda yatıyor, bunun 2180'i entübe ediliyor.

Yoğun bakımda boş yatak sayısı ise 5 bin 946 olarak açıklandı. Yoğun bakımda ölenlerin oranı yüzde 23.