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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Almanya’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 8 bin 428’e yükseldi

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Almanya’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 8 bin 428’e yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 57 kişi artarak 8 bin 428’e ulaştı.

 

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 461 artışla 180 bin 789’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 57 kişi artarak 8 bin 428'e ulaştı.

 

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