MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi
GeriDünya Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 29.04.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 188 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314’e çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle