DHA- Fotoğraf: AFP
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Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314’e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 188 olarak açıklandı.
Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314’e çıktı.
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