Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 86’ya yükseldi

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 148 bin 453 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu.



Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 86’ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 224 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1388 kişide daha virüs tespit edildi.