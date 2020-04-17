MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da en ölümcül ikinci gün
GeriDünya Almanya’da en ölümcül ikinci gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Almanya’da en ölümcül ikinci gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da en ölümcül ikinci gün
Abone Olgoogle-news

Almanya bugün açıkladığı verilerle en ölümcül ikinci günü yaşamış oldu. Dün 315 ölümle rekor can kaybı doğrulanmıştı, bugün ise 299 ölüm kaydedildi

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 299 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52’ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle