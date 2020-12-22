Almanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Almanya’da korona salgınında son 24 saatte 731 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 6'ya yükseldi.
Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son verileri açıkladı. Son 24 saatte 19 bin 528 korona virüs tespit edilirken 731 kişi de hayatını kaybetti.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 530'a yükselirken, toplam can kaybı ise 27 bin 6 oldu.
Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 136 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya’da aktif korona virüs vaka sayısının ise 366 bin 474 olduğu açıklandı.
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