Almanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son verileri açıkladı. Son 24 saatte 19 bin 528 korona virüs tespit edilirken 731 kişi de hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 530'a yükselirken, toplam can kaybı ise 27 bin 6 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 136 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya’da aktif korona virüs vaka sayısının ise 366 bin 474 olduğu açıklandı.