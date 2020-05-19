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Dünya
Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Almanya’da koronavirüs bilançosu!

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Almanya’da koronavirüs bilançosu!
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 74 kişi artarak 8 bin 123’e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 638 artışla 177 bin 289’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 74 kişi artarak 8 bin 123'e ulaştı.

 

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