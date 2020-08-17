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Hürriyet
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Dünya
İskender GÜNGÖR/DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Almanyada koronavirüs alarmı! Kimse bulamıyor

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Almanyada koronavirüs alarmı! Kimse bulamıyor
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Almanya'da gerçekleşen büyük skandalın ardından alarm verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiden haber alınamıyor.

Almanya’nın  Bavyera eyaletinde koronavirüs (Covid-19) testipozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde,  44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. 

Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı.

Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46  kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

Huml’ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet  Başbakanı Markus Söder, “Büyük bir aksilik”  diyerek özür diledi.

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