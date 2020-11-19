Almanya’da korona önlemlerine protesto

Sabahın erken saatlerinde parlamento ve başbakanlık binasına giden yolları kesen polis, göstericilerin buralarda toplanmasına izin vermezken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Bazı göstericilerin şişe, taş ve havai fişek atması üzerine polis kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı protestolarda, çoğunluğu maske takmayan göstericiler salgın önlemlerini Hitler dönemi uygulamaları ile kıyasladı. Bazı göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın resminin yer aldığı bayraklar taşıdığı görüldü. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HIZLI ARTIŞ SÜRÜYOR

Berlin sokaklarında protestolar devam ederken Meclis, korona benzeri salgınlarda hükümete daha fazla yetki tanıyan yeni yasa tasarısını onayladı. Muhalefet temsilcileri yeni yasayı, sınırlarının net olmadığı ve kişisel özgürlüklere müdahaleye imkan tanıyabileceği gerekçeleriyle eleştiriyor. Dün 17.573 yeni vaka tespit edilen Almanya’da toplam tanı sayısı 851.305’e yükseldi. Can kayıpları da 24 saatte 200 artarak 13.448 oldu.