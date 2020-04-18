Almanya’da Covid-19 kâbusu sürüyor

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 141 bin 397 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 352’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 699 kişide daha virüs tespit edildi.