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Almanya'da korkutan patlama

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Patlama#Yangın
Almanyada korkutan patlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:01

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir apartmanın alt katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede yerel saatle 02.25 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler üst katlara ve park halindeki araçlara da sıçradı. Çok sayıda apartman sakini balkonlardan merdivenle kurtarıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Almanyada korkutan patlama


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#Almanya#Patlama#Yangın

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