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Almanya'da korkutan gemi kazası: Binlerce kişi ölümden döndü

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#Almanya#Gemi Kazası#Mein Schiff 3
Almanyada korkutan gemi kazası: Binlerce kişi ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 11:16

Almanya'nın Bremerhaven limanında, şiddetli fırtına koşullarında Kanarya Adaları'na doğru yola çıkmaya çalışan bir yolcu gemisi, rıhtımda bekleyen bir konteyner gemisine çarptı. Olayda 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebat hayati tehlike atlattı.

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Almanya dün gece büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcu gemisinin yük gemisine çarptığı kaza, Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisinin 2 bin 428 yolcusu ve 922 mürettebatı ile Kanarya Adalarına gitmek üzere Bremerhaven limanından ayrılırken gerçekleşti.

Bremerhaven limanındaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede beklemekte olan MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı. Kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin cep telefonu ile görüntülediği kazada iki geminin çarpışma anları kaydedildi.

Almanyada korkutan gemi kazası: Binlerce kişi ölümden döndü

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CANKURTARAN FİLİKALARI PARAMPARÇA OLDU

Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açılırken, cankurtaran filikaları parçalandı. Video kaydına 20 günlük tatilde Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" şeklindeki ifadesi de yansıdı.

Kazada yolcular veya mürettebattan yaralanan olmazken, kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekildi. Yolcular ve mürettebat da gece boyunca gemide kaldı.

Yolcu gemisinin işletmeciliğini yapan TUI Cruises gün içinde detaylı açıklama yapacağını duyururken polis de olayla ilgili soruşturma açtı.

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#Almanya#Gemi Kazası#Mein Schiff 3

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