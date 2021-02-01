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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Almanya'da korkutan araştırma: Seçmelerin yüzde 8'i aşırı sağcı

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Almanya'da korkutan araştırma: Seçmelerin yüzde 8'i aşırı sağcı
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Almanya'da yapılan bir araştırmada, seçmenlerin yaklaşık yüzde 8'inin aşırı sağcı görüşe sahip olduğu tespit edildi.

Bertelsmann Vakfı'nın ülkede 10 bin 55 seçmen arasında yaptığı araştırmanın sonucuna göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 8'i belirgin bir şekilde aşırı sağcı görüşe sahip.

Araştırmaya göre aşırı sağ görüşe sahip seçmenin özellikle Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakınlık gösterdiği belirtildi.

Araştırma sürecinde seçmenlere, "Almanya, burada çok sayıda yabancı yaşaması nedeniyle tehlikeli bir şekilde yabancılaşmış durumda" ve "Almanya'yı güçlü bir şekilde yönetecek bir lidere sahip olmamız gerekir" gibi ifadelere katılıp katılmadıklarının sorulduğu, verilen cevaplara göre sonuçların hazırlandığı ifade edildi.

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