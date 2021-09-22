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Almanya'da korkunç cinayet: Maske tartışması kanlı bitti!

#Koronavirüs#ALMANYA#Maske Tartışması
Almanyada korkunç cinayet: Maske tartışması kanlı bitti

Koronavirüs salgının etkisi tüm dünyada hissedilmeye devam ederken maske kuralına uymak istemeyen ve salgın kısıtlamalarına karşı çıkanların sayısı da artıyor. Almanya'da maske takma tartışması sonrasında işlenen cinayet ise konunun ciddiyetini ortaya koydu ve yetkilileri alarma geçirdi.

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Koronavirüs salgını hayatımıza gireli neredeyse iki sene oluyor ve virüsten korunmak için kullandığımız yüz maskeleri de o zamandan beri hayatımızda. Salgının tüm dünyaya yayılmasından sonra oldukça sıkı şekilde uygulanan kapalı alanlarda maske takılması kuralı çoğu insan tarafından uygulansa da buna karşı çıkan ve maske takmayı reddeden binlerce kişi var.

Zorunlu maske uygulamasına karşı çıkanlar ve kuralın uygulanması için ısrar edenler arasında yaşanan tartışmalar çoğu zaman ülke ve dünya gündemine yansımaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı ve olay maalesef korkunç bir cinayetle sonlandı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Idar-Oberstein şehrinde 20 yaşındaki genç bir benzin istasyonu çalışanı yaşanan maske tartışması nedeniyle vuruldu ve hayatını kaybetti. Hafta sonu gerçekleşen korkunç olayda 49 yaşındaki bir adamın, kendisini maske takması, aksi halde ona hizmet veremeyeceği konusunda uyaran genç çalışanı vurarak öldürdüğü açıklandı.

Bilim insanları ayakta

Bilim insanları ayakta

Polis cinayeti işleyen adamın tutuklandığını ve katilin verdiği ifadede 'öfkeyle hareket ettim' dediğini açıkladı. Katil, verdiği ifadede koronavirüs önlemlerini reddettiğini açıkça tekrarladı.

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Alman polisi yaptığı açıklamada 49 yaşındaki adamın benzin istasyonu çalışanıyla yaşadığı maske kavgasından sonra olay yerini terk ettiği ancak yarım saat sonra maske takmış bir halde geri geldiğini belirtti. Ruhsatsız silahıyla 20 yaşındaki çalışanı vuran adam olay yerinden kaçsa da ertesi sabah polise teslim oldu.

Korkunç olayın Alman basınına yansıyan detaylarına göre katil kendisini 'köşeye sıkışmış' hissetmiş ve hayatını kaybeden kişiyi maske konusunda ısrar edip kuralları uygulamaya çalıştığı için olaydan sorumlu tutmuş.

Almanyada korkunç cinayet: Maske tartışması kanlı bitti
Bölge halkı cinayetin yaşandığı benzin istasyonunu çiçeklerle donattı

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki benzin istasyonu çalışanının aynı zamanda öğrenci olduğu ve harçlığı için orada çalıştığı açıklandı.

Yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi'nden aday olan ve başbakanlığa yakın görülen isimlerden olan Annalena Baerbock korkunç olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü paylaştı. 'Sadece görevini yapan ve insanları kurallara uymaları konusunda uyaran genç bir insanın kaybı yüzünden şok olmuş durumdayım. Almanya'da giderek büyüyen radikal aşı ve salgın kuralları karşıtı hareketten dolayı kaygılıyım. Büyüyen nefrete hep birlikte karşı durmalıyız.'

Metrobüste korkunç olay Tek gözünü kaybetti

Metrobüs'te korkunç olay! Tek gözünü kaybetti

Dünyanın çeşitli yerlerinde hükümetlerin yürüttüğü koronavirüs politikalarına karşı gösteriler yapılmaya devam ediliyor. Maske, mesafe, aşı gibi zorunlu hale gelen Kovid-19 önlemlerine karşı olan ve sürekli olarak gösteriler düzenleyen bu gruplar Almanya'da oldukça güçlenmiş durumda. Almanya’da bu hareket, bağımsız ya da alternatif düşünme anlamına gelen, ‘Querdenken’ adıyla anılıyor. Yetkililer ise bu dalganın giderek artan nefret dili kullanımından ve gösterilerde yükselen şiddet eylemlerinden dolayı oldukça kaygılı.

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#Koronavirüs#ALMANYA#Maske Tartışması