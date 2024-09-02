Almanya'da korkulan oldu: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Şok dalgaları yaratan seçim....

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Thüringen eyaletindeki ilk sonuçlara göre AfD oyların yüzde 33,2'sini alarak birinci parti oldu. AfD'nin en yakın rakibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oyların yüzde 23,6'sını aldı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK

Sonucun kesinleşmesi halinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti, bir eyalet seçimini kazanmış olacak. AfD, Saksonya eyaletindeki seçimlerde ise CDU'nun ardundan ikinci sırada yer aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Saksonya'da oyların yüzde 31,5'sını CDU, yüzde 30,4'ünü ise AfD aldı. Almanya'da ilk kez seçim yarışına katılan ve kendisini "sol muhafazakar" olarak nitelendiren Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise iki eyalette de üçüncü sırada yer aldı.

SCHOLZ'DAN 'AŞIRI SAĞCILARI DIŞLAYIN' ÇAĞRISI

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seçim sonuçlarını 'acı' ve 'endişe verici' olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, diğer partileri aşırı sağcıları dışlamaya çağırdı. Scholz “Ülkemiz buna alışamaz ve alışmamalıdır. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını zedeliyor” ifadelerini kullandı.



AfD’nin Thüringen seçimlerinden birinci parti çıkması eyalette iktidara geleceği anlamına gelmiyor. Diğer partilerin, aşırı sağa karşı bir "güvenlik duvarı" oluşturması bekleniyor.

Ancak seçim sonuçları Almanya'da iktidardaki SPD, Yeşiller ve FDP partilerine desteğin azaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.İki eyaletteki seçimler öncesinde en çok tartışılan konular göç ve Ukrayna'ya silah yardımı olmuştu.

AfD, Almanya'nın Ukrayna'ya silah satışını durdurmasını istemişti. BSW de aynı politikayı savunmuş ancak Thüringen'de AfD'yler koalisyıon yapmayacağını vurgulamıştı.

Almanya'da 28 Eylül 2025'te genel seçime gidecek.Son kamuoyu yoklamaları, AfD'nin ülke çapında CDU'nun arkasında ikinci parti olduğunu gösteriyor.

Ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaletinde de 22 Eylül'de seçim yapılacak. Kamuoyu araştırmalarına göre AfD, Brandeburg'da da ilk sırada.



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AfD'nin Thüringen'deki başbakan adayı Björn Höcke, ilk sonuçların açıklanmasının ardından "tarihi" bir başarı elde ettiklerini söyledi. Eski bir tarih öğretmeni olan Höcke, Almanya'da tartışmalı bir isim.

Geçmişte Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı. Ancak daha sonra sloganı kasıtlı kullanmadığını söylemişti.

Bu yılın başlarındaki BBC araştırması, AfD ile Alman makamları tarafından anti-demokratik veya ırkçı olarak sınıflandırılan bazı aşırı sağcı gruplar arasında açık bir geçişkenlik olduğunu tespit etti.Partinin Thüringen yapılanması resmi kurumlarca “sağcı aşırılıkçı” olarak sınıflandırılıyor.

Parti seçmeni ise hem ülkenin iç istihbaratının hem de ana akım medyanın, AfD’yi karalamak için aktif olarak çalıştığına inandıklarını söylüyor.



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Almanya'daki seçim sonuçları bugün dünya medyasının da öne çıkan başlıklarından biri oldu. Bloomberg AfD'nin zaferini Olaf Scholz ve koalisyonu için 'başka bir aksilik' olarak değerlendirdi. Almanya'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seçimi aşırı sağ bir partinin kazandığına dikkat çeken Bloomberg, önümüzdeki yıl düzenlenecek genel seçimlerde felaketi önlemek için büyük bir dönüşümün gerektiğini öne sürdü.

BBC seçim sonuçlarını duyurduğu haberinde "AfD Thüringen'de büyük bir zafer kazanarak tarihi bir başarı elde etti." ifadesini kullanırken ABD'li New York Times gazetesi aşırı sağa yönelimin 'Alman demokrasisinin sağlığına ilişkin endişe verici bir işaret' olduğunu öne sürdü.

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ŞOK DALGALARI YARATTI

Guardian, Saksonya ve Türingiya'daki sonuçların koalisyon hükümeti için felaket olduğunu ve siyasi manzarada şok dalgaları yarattığını yazdı.

