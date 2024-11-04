Almanya’da koalisyon krizde

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FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in ekonomide dönüşümü hedef alan ‘temel ekonomi belgesi’ ortakları birbirine düşürdü. Lindner’in SPD’li Şansölye Olaf Scholz ile Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı olan Habeck’e gönderdiği 18 sayfalık özel belgenin basına sızdırılması krize yol açtı. Özel belgede bürokrasinin azaltılması, yenilebilir enerji sübvansiyonuna verilen payın düşürülmesi, emeklilerin çalışmaya teşviki gibi tartışmalı başlıklarda sert önlemler yer alıyor. Bu taleplerin çok büyük bir bölümünün SPD’nin ve Yeşiller’in politikalarıyla bağdaşmaması yüzünden koalisyonun dağılmasına giden çatışmalara yol açabileceği belirtiliyor.