Almanya’da kısıtlamalar artıyor

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Dün ülkedeki günlük vaka sayısı 58 bin 912 olarak açıklanırken, bir önceki çarşamba günü bu sayı 18 bin 869 olarak kaydedilmişti. Robert Koch Enstitüsü, henüz işlenmeyen vakalar olduğuna da dikkat çekerek, gerçek sayının tahmin edilenden çok daha yüksek olabileceğine belirtti. Mevcut tablo nedeniyle, ülkede sert tedbirler yeniden gündeme geldi.

ZİRVE CUMA GÜNÜ

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, cuma günü federal hükümet ile eyaletler arasında yapılacak korona zirvesinde sert tedbirler alınabileceğini söyledi.