Almanya'da kilise skandalı büyüyor... Yetim çocukları zenginlere sattılar!

Almanya'da yaşanan skandalın on yıllarca sürdüğü, kilisede görevli rahibelerin yetim çocukları seçerek zengin iş insanlarına ve rahiplerine cinsel köle olarak 'sattıkları' ortaya çıktı. Almanya'da örtbas edilen olayın raporu ABD basını tarafından yayınlandı.

Geçen ay sonuçlanan ve cezaların ne olduğuna ilişkin bilginin dahi saklı tutulduğu davada, ele alınan raporun bir bölümünü ABD merkezli Daily Beast gazetesi yayınladı. Raporda, manastıra alınan yetim çocukların seks kölesi olarak kullanıldıkları ortaya çıktı.

Daily Beast'in haberine göre Speyer kentindeki manastıra alınan yetim kız ve erkek çocukları 1960 ve 70'li yıllarda hem rahiplere hem de zengin iş insanlarına seks kölesi olarak kullanılmak üzere para karşılığı verildi. Skandal kilise yetkilileri tarafından saklanmaya çalışıldı.

560 sayfalık rapora göre yaşları 8-14 arasında değişen çoğu erkek, en az 175 çocuk, 20 yıl boyunca cinsel tacize maruz bırakıldı. Yapılan soruşturmaya göre rahibelerin sattıkları çocukların yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si ise kız çocuğuydu.

Soruşturma sonucunda bu korkunç suça karışanların yüzde 80'inin artık hayatta olmadığı ve 37'sinin de kilisedeki rahiplik görevlerinden ayrıldığı ifade edildi.

Korkunç suçun kurbanı olan bu çocukların evlat edinilmesinin engellendiği, manastırdan ayrılıp üniversiteye gittiklerinde dahi peşlerinin bırakılmadığı da raporda yer alan diğer detayların arasında. Yetim çocukların kaldığı yurtlara giden rahiplerin, ilaç vererek uyuttukları çocukları satmaya devam ettiği de rapora yansıdı.