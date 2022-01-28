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Almanya'da Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan gözaltına alındı

#ALMANYA#Kilise#Çocuk İstismarı
Almanyada Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan gözaltına alındı

Almanya’da Katolik rahip Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan gözaltına alındı.

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Almanya’nın Köln kentinde Katolik rahip olarak görev yapan 71 yaşındaki Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan yargılandı. Köln Bölge Mahkemesi Sözcüsü Jan Orth, “Kasım ayından bu yana devam eden esas duruşmanın bir parçası olarak, sanıklar tarafından olası cinsel saldırılar hakkında mahkemeye rapor veren başka bir mağdur daha tespit edildi" dedi. 23 Kasım 2021'den bu yana cinsel istismar suçundan yargılanan rahip, çıkarıldığı mahkemede 2 çocuğa cinsel istismar suçuna ek olarak başka bir tanığın daha ifade vermesinin ardından tutuklandı.

Rahibin, 1970 yılının sonunda Bonn'daki bir çocuk bakım evinden himayesine aldığı 2 çocuğun verdikleri ifade de defalarca tecavüze uğradıkları açıklandı. Rahibin mahkemede ifade veren bir diğer evlatlık kızı ise Hans U. tarafından iki kez hamile kaldığını belirtti.

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#ALMANYA#Kilise#Çocuk İstismarı

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