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Almanya'da kaos: Google Maps kabus yarattı

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#Almanya#Trafik#Google Maps
Almanyada kaos: Google Maps kabus yarattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 14:30

Google'ın haritalar uygulaması, Almanya'daki otobanları ve otoyolları kapalı göstermesi kaos yarattı. Yollarda kabus yaşayan sürücüler alternatif yollara yönelince, ülkenin büyük çoğunluğunda trafik kilitlendi

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Almanya'da, Google'ın çevrimiçi harita uygulaması (Google Maps) yılın en yoğun tatil dönemlerinden biri olan "Yükseliş Günü" başlarken ülkede kaosa neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Google Maps, aralarında otobanların da olduğu otoyolları "kapalı yol" olarak işaretleyince sürücüler nereye gideceklerini şaşırdı.

Seyir halindeyken dijital navigasyon uygulamasını kullanan sürücüler, yolların kırmızı noktalarla ile işaretlendiğini gördü.

Uygulamada yaşanan hata, başta başkent Berlin ve çevresi olmak üzere, Frankfurt, Hamburg kentleri ve ülkenin batı, kuzey, güneybatı ve orta bölgelerindeki otoyolları etkiledi.

Google Maps'teki sorun, Almanya'nın yanı sıra Belçika ve Hollanda'daki bazı bölgeleri de etkiledi.

KAÇIŞ YOLLARI KİLİTLENDİ

Otobanların ve otoyolların kapalı olduğunu düşünen sürücüler, alternatif yollara yönelerek trafikten kaçmak istedi. Ancak sürücüler istediklerini elde edemedi.

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Raporlara göre, sürücülerin ara yollara yönelmesiyle çok sayıda cadde ve sokakta trafik kilitlendi. Yaşanan trafik kabusu, yollardaki araçların uzun kuyruklar oluşturmasına ve fazlaca zaman alan gecikmelere sebep oldu.

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UYGULAMA DEĞİŞTİREN KURTULDU

Sosyal medya kullanıcısı sürücüler, yaşadıkları duruma yaptıkları paylaşımlar ile isyan etti. Bir kullanıcı "Tüm yolları kapatmış olamazlar" ifadesinde bulunurken bir başka kullanıcı "Bütün otobanda sivilce çıkmış gibi" dedi.

Bazı kullanıcılar, yaşananların "siber saldırı ya da "terör tehdidi" olduğunu düşündü.

Google Maps'in yerine alternatif harita uygulamalarına geçiş yapan ya da radyo dinleyen sürücüler, trafiğin esasında gayet akıcı olduğunu ve uygulamanın gösterdiğinin aksine yolların açık olduğunu fark etti.

Almanyada kaos: Google Maps kabus yarattı

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Alman basınına açıklama yapan bir Google sözcüsü, uygulamada yaşanan sorunun nereden kaynaklandığını tespit edebilmek amacıyla inceleme başlattıklarını söyledi.

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Sözcü, kullanıcıların bildirdikleri raporları dikkate aldıklarını ve bazı hatalı "kapalı yol" uyarılarını kaldırmaya başladıklarını ifade etti.

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#Almanya#Trafik#Google Maps

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