Almanya'da kâbusun yeni adı: AfD... Şansölye Scholz'a soğuk duş!

Haberin Devamı

Almanya'da AfD paniği büyüyerek devam ediyor.

İslam ve göç karşıtı sağ popülist parti ‘Almanya için Alternatif’ (AfD) yükselişini sürdürüyor.

Almanya kamu radyo televizyon kurumu ARD'nin düzenli şekilde yaptırdığı DeutschlandTrend anketine göre, parti kritik eşiği aştı.

Söz konusu habere göre, AfD'nin oy oranı ilk defa yüzde 20'ye ulaştı.

DeutschlandTrend anketine göre, önümüzdeki Pazar günü seçim yapılırsa AfD oyların yüzde 20'sini alabiliyor.

ŞANSÖLYE SCHOLZ'U GERİDE BIRAKTILAR

Başka bir deyişle parti bu oy oranı ile iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyonunun Başbakan'ı Olaf Scholz'un partisi SPD'yi geride bırakıyor.

Söz konusu ankete göre, düşüş trendinde olmasına rağmen Hristiyan Birlik yüzde 28 ile hala birinci parti konumunda.

Haberin Devamı

Geçen hafta Almanya’nın Sonneberg bölgesindeki kaymakamlık seçimini kazanarak bir ilke imza atan AfD, bu kez de Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Raguhn-Jessnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçiminde başarı sağladı...

Ülkedeki ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinden oluşuyor.

Başbakan Scholz'un partisi SPD ise yüzde 18 ile ancak üçüncü parti olabiliyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir yerel başkanlık kazanmıştı.

Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg ilçesi için yapılan yerel idare seçiminde, AfD adayı Robert Sesselmann sandıktan yüzde 52.8’le birinci çıktı.

Sonneberg, 56 bin 800 nüfusuyla ufak bir ilçe olsa da Seçim sonucu AfD ve tüm Almanya için sembolik önemde.

Analistlere göre aşırı sağa ilginin nedenleri ülkeden ülkeye değişse de geleneksel siyasetçilerden hayal kırıklığına uğrayan seçmenin etkili olduğu belirtiliyor.

Avrupa ülkelerinin baş etmenin yollarını aradığı göç konusunda net bir politika üretilememesi de nedenlerden biri sayılıyor.