Almanya'da İşyeri Açma Teşvikleri Var Mıdır? İşyeri Açma Yardımı

Almanya'da ikamet eden ve çalışan milyonlarca gurbetçi, bu ülkede nasıl iş kurulabileceğine dair bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle Almanya'nın bu konuda teşvikleri var mı en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da bazı şart ve koşullara bağlı olarak teşvik amaçlı farklı destekler verilebilmektedir.

Almanya'da İşyeri Açma Teşvikleri var mıdır?

Almanya'da işyeri açma teşvikinden faydalanmak için ‘İş ve İşçi Bulma Kurumu’ üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir. Özellikle belli başlı fazla teşvik programları bulunmaktadır. Tabii teşvik programlarına başvurabilmek için müracaat yöntemleri ile beraber başvurulacak kurumlar da değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda işsizlikten iş bulabilmek için Almanya'da teşvik alma konusunda belli başlı bazı kural ve şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

- Bir iş planı ile fizibilite raporu hazırlanması gerekmektedir,

- Alt limit dahilinde bir finansman elde etme ihtiyaç duyulur,

- Kuruluş ödenekleri ve kapora yardımıyla teşvik imkanı,

- Almanya'da oturma izni,

- Almanya'da belli bir süre sigortalı olarak çalışma durumu,

Bu gibi kıstasları ele almak suretiyle Almanya'da pek çok farklı teşvikten faydalanmak mümkün. Böylece kendi işinizi kurabilir ve işsizlik durumundan de kurtulma şansını elde edebilirsiniz.

Almanya’da İşyeri Açma Yardımı

Almanya'da özellikle teşvik bankaları kapsamında finansal teşvik gerçekleşebilmektedir. Bu konuda her eyaletin kendine özgü bir teşvik bankası bulunmaktadır. Almanya'da ikamet eden gurbetçiler de bu teşvik bankalarından faydalanabilir.

Ancak 3 yıldan az bir süre serbest meslek ya da küçük işletme sahibi olanlar bu teşvik olanağından yararlanabilmektedir. Yani Almanya'da 3 yıldan az bir süre işletme sahibi olduysanız teşvik bankalarından faydalanmanız mümkün. Bu konuda Almanya’da düzenli olarak fon ayrılmakta ve iş kurmak isteyenler için teşvik verilmektedir.