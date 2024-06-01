Almanya’da İslam karşıtı aktiviste bıçaklı saldırı

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Kent merkezinde düzenlenen gösteri sırasında, bıçaklı bir kişi Stürzenberger’e saldırdı. Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Stürzenberger’in yere yığıldığı, saldırganın ise kendisine müdahale eden birkaç kişi ile bir polis memurunu bıçakladığı görüldü. Başka bir polis ateş edip yaralayarak saldırganı durdurdu.

CAMİ KARŞITI HAREKET

Saldırganın kimliği ve motivasyonu hakkında bilgi verilmedi. Stürzenberger’in bacağından ve yüzünden bıçak darbesi aldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırgana müdahale ettiği sırada boynundan bıçaklanan polis memurunun durumunun ciddi olduğu açıklandı. Kapatılan Özgürlük Partisi’nin (Die Freiheit) eski başkanı olan 59 yaşındaki Michael Stürzenberger, Münih’te cami yapılmasına karşı olan bir hareketin öncülüğünü yapmıştı. 2013-2020 yılları arasında istihbarat raporlarına “İslam düşmanı” olarak geçen Stürzenberger, daha önce polis memuruna hakaret ve dini öğretileri aşağılamak suçlarından hüküm giymişti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz başta olmak üzere siyasiler bıçaklı saldırıyı kınadılar. Scholz, sosyal medyadan “Demokrasimizde şiddet kesinlikle kabul edilemez. Saldırgan en ağır cezaya çarptırılmalıdır” paylaşımında bulundu.