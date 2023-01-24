Almanya’da ırkçılık: Yabancıya ev yok

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Köln Caritas yöneticisi Maristella Angioni, Almanca dışında yabancı bir isme sahip olanların konut piyasasında ev bulma şanslarının yok denecek kadar az olduğunu belirtirken, “Telefonda yabancı bir isim duyan ev sahipleri, hemen ‘Konut kiraya verildi’ diyor” ifadesini kullandı. Bir araştırma ekibiyle çalışma yaptıklarını belirten Angioni, yabancı isim kullandıklarında dairenin tutulduğu cevabını aldıklarını ancak Alman ismini kullandıklarında ise kendilerine randevu verildiğini kaydetti.