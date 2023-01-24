Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da ırkçılık: Yabancıya ev yok

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Irkçılık#Ev
Almanya’da ırkçılık: Yabancıya ev yok
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Almanya’da konut piyasasında ırkçılık yaşandığı iddia edildi. Ülkede faaliyet gösteren en büyük sosyal yardım kuruluşu olan Katolik kilisesine bağlı Caritas’ın bunun önüne geçilmesi için harekete geçtiği açıklandı.

Haberin Devamı

Köln Caritas yöneticisi Maristella Angioni, Almanca dışında yabancı bir isme sahip olanların konut piyasasında ev bulma şanslarının yok denecek kadar az olduğunu belirtirken, “Telefonda yabancı bir isim duyan ev sahipleri, hemen ‘Konut kiraya verildi’ diyor” ifadesini kullandı. Bir araştırma ekibiyle çalışma yaptıklarını belirten Angioni, yabancı isim kullandıklarında dairenin tutulduğu cevabını aldıklarını ancak Alman ismini kullandıklarında ise kendilerine randevu verildiğini kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Irkçılık#Ev

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık