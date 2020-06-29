Almanyaâ€™da inanÄ±lmaz olay 2 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z parktan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rken son anda kurtarÄ±ldÄ±

Almanyaâ€™da inanÄ±lmaz olay! 2 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z parktan kaçÄ±rÄ±lÄ±rken son anda kurtarÄ±ldÄ±
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de Ã§ocuk parkÄ±nda oynayan 2 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, ÅŸÃ¼pheli tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rken son anda Ã§evrede bulunan kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bir Ã§ocuk parkÄ±nda korkunÃ§ bir olay son anda Ã¶nlendi.
Parkta oynayan 2 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, ÅŸÃ¼pheli tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rken son anda Ã§evrede bulunan kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
Son anda kurtulan Ã§ocuk annesine teslim edildi.
Almanya'nÄ±n Berlin kentinde Ã§ocuk parkÄ±nda oynayan 2 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu,Â annesinin boÅŸluÄŸundan yararlanan veÂ ismi aÃ§Ä±klanmayan bir adam (44) tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendi.
KÄ±z Ã§ocuÄŸunu yakÄ±n akrabasÄ± gibi omuzuna alan ÅŸÃ¼pheli, parktan uzaklaÅŸÄ±rken, Ã§evrede bulunan dÃ¼kkan sahibi bir kadÄ±n (27) tarafÄ±ndan durduruldu.
AkrabasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan ÅŸÃ¼phelinin Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.
KÄ±z Ã§ocuÄŸu annesine teslim edilirken, polis ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
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ÅžÃœPHELÄ° ADAM SERBEST BIRAKILDI
Berlin polisi daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±nda kalmasÄ± iÃ§in yeterli kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Polisin konuyla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â Â
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