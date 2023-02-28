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Almanya'da ilkokul yakınında silahlı saldırı

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#Almanya#İlkokul#Silahlı Saldırı
Almanyada ilkokul yakınında silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 13:07

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Bramsche kasabasındaki bir ilkokul yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche kasabasının kuzeybatısında bulunan Martinusschule ilkokulu yakınında silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel saatle 07.30 sıralarında yaşanan saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganın kendisini de yaraladığını belirtirken, olay yerine gelen helikopter yaralıları hastaneye sevk etti. Saldırının ardından bölgede kamu güvenliğini tehdit eden bir durumun devam etmediği aktarıldı.

Öte yandan olayın ilkokul ile bir bağlantısı olmadığı da açıklandı.

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#Almanya#İlkokul#Silahlı Saldırı

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