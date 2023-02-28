Almanya'da ilkokul yakınında silahlı saldırı

Haberin Devamı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche kasabasının kuzeybatısında bulunan Martinusschule ilkokulu yakınında silahlı saldırı meydana geldi.



Yerel saatle 07.30 sıralarında yaşanan saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganın kendisini de yaraladığını belirtirken, olay yerine gelen helikopter yaralıları hastaneye sevk etti. Saldırının ardından bölgede kamu güvenliğini tehdit eden bir durumun devam etmediği aktarıldı.



Öte yandan olayın ilkokul ile bir bağlantısı olmadığı da açıklandı.