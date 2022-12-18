Almanya’da ilk sıvı gaz terminali açıldı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD), yaklaşık 10 ay gibi rekor bir zamanda Aşağı Saksonya eyalet sınırları içindeki Wilhelmshaven’da inşa edilen yüzen terminalin açılışını yaparken, Almanya'nın hem hızlı hem de yaratıcı olduğunu vurguladı.

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ile Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) ve Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil’ın (SPD) katıldığı açılışta Scholz, “Bu, Almanya’nın yeni temposudur. 2023 yılı sonuna kadar 30 milyar metre küp gaz ithal edeceğiz. Kuzey Denizi sahillerindeki bu yüzen terminaller sayesinde enerji sıkıntısı yaşanmayacak. ‘Hoeg Esperenza’ isimli 300 metre uzunluğundaki ‘yüzen terminal’ tanklara getirilecek sıvı gazı kullanılır doğalgaza dönüştürecek” dedi.

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Önümüzdeki yılın sonuna kadar Aşağı Saksonya’nın Stade ve Wilhelmsfaven, Schleswig Holstein’ın Brunsbüttel ve Mecklenburg-Vorpommern’in Lubmin sahil kentlerinde 4 yeni terminalin daha faaliyete geçeceği açıklandı.