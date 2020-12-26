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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 19:52 | Son Güncelleme:

Almanya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

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Almanya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı
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Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer/BioNTech koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.

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