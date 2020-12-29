Almanya’da ilk aşı olanlardan biri Zeynep hemşire

Almanya’nın Hessen eyaletinde ilk aşı Frankfurt Üniversitesi Kliniği’nde çalışan Türkiye kökenli hemşire Zeynep Kallmayer’e yapıldı. Yoğun bakım hemşirelerinin şefi olan 50 yaşındaki Zeynep Kallmayer, bunun arkadaşlarına ve kendisine iyi bir Noel hediyesi olduğunu söyledi.

Kendisinin koronavirüse yakalanmadığını, ancak kızının hafif semptomlarla hastalığı atlattığını belirten Zeynep Kallmayer, “İyi bir bağışıklık sistemim var. Anadolu’nun bağrında bir ahırda dünyaya gelmişim. Tabi yine de aşı yaptırmam kaçınılmaz” dedi.