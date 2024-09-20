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Almanya'da ilginç seçim vaadi: 'Kubotan dağıtacağım'

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#Almanya#Afd#Kubotan
Almanyada ilginç seçim vaadi: Kubotan dağıtacağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:30

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Lena Kotre, Brandenburg eyalet seçimlerinde seçmenlere bir savunma aleti olan ve bazı ülkelerde silah kategorisine alınan "kubotan" dağıtacağını belirtti.

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Lena Kotre, seçmenlerine kendilerini koruma amaçlı kalem görünümlü metal bir savunma aleti olan "kubotan" hediye edeceğini bildirdi.

Eyalet meclisi seçiminde yarışan Kotre, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz. Hükümetin ne yapmamız gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? Kusmak zorundaymışız gibi davranmalı, şarkı söylemeli, alkışlamalı veya tıbbi bir acil durumunuz varmış gibi davranmalıymışız. Hepsi saçmalık. Çözüm bende. Kubotan ile mücadele edebilirisiniz. Etkinliklerime katılıp bundan bir tane alın ve kendinizi savunmaya hazır olun."

Avustralya, Kanada, İsviçre gibi bazı ülkelerde silah kategorisine sokulan "kubotan", Almanya'da henüz aynı kategoride bulunmuyor.

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Tükenmez kaleme benzeyen yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda sert metal çubuk olan "kubotan"ın yuvarlak bir ucu bulunuyor.

"Kubotan", vücuttaki basınç ve sinir noktalarına vurarak karşı tarafı etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılabiliyor.

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#Almanya#Afd#Kubotan

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