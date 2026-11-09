Almanya'da iktidar partisi CDU cumhurbaşkanı adayını belirledi

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Merz, CDU Genel Merkezi’nde partisinin yönetim kurulu toplantısının ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) siyasetçi Aigner ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son dönemde görüşmeler yaptığını ifade eden Merz, CDU Yönetim Kurulu'nun Aigner'i Almanya Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme yönündeki önerisini kabul ettiğini dile getirdi.

Friedrich Merz, Aigner’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda diğer siyasi partilerden de olumlu tepkiler aldığını belirterek, bunun Aigner’in ülkede geniş bir siyasi destek görebileceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Aigner’i uzun yıllardan beri tanıdığını aktaran Merz, Aigner’in uzun yıllara dayanan siyasi deneyime ve yüksek sorumluluk bilincine sahip olduğunu vurguladı.

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz

'VAKTİ ÇOKTAN GELDİ'

Merz, demokrasinin temel değerlerine olan bağlılığının, siyasi söylemde saygılı bir üslubu benimseme çabasının ve aşırıcılığa, nefrete ve toplumsal dışlamaya karşı sergilediği kararlı duruşunun, Aigner’i cumhurbaşkanlığı makamına layık bir aday kıldığını ifade etti.

Ilse Aigner’in seçilmesiyle Almanya’da ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı olacağını aktaran Merz, "Benim açımdan ilk kez bir kadının bu en yüksek makama gelmesinin vakti çoktan geldi." dedi.

Friedrich Merz, Aigner’in seçilmesiyle aynı zamanda ilk kez, zanaatkarlık ve teknik alanda mesleki eğitim almış, zanaat sektöründe çalışma deneyimi bulunan ve böylelikle ülkedeki milyonlarca insanın günlük koşullarını bilen bir kişinin cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini aktardı.

AIGNER'DEN 'MERKEZ' VURGUSU

Aigner de cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterilmesinin kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, Başbakan Merz’e ve CDU’ya teşekkür etti. Ilse Aigner, bu kadar geniş bir desteğin ülkedeki popülist ve aşırılıkçı güçlere karşı da bir sinyal olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerden de adaylığı konusunda olumlu sinyaller geldiğine işaret eden Aigner, "Ben bu (toplumun) güçlü merkez kesiminin adayı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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Siyaseti, insanlar arasındaki uçurumları aşmak, insanları bir araya getirmek ve kendilerini toplumun dışında kalmış hissedenlere ulaşmak için yaptığını anlatan Aigner, halkın bir parçası olduğunu kaydetti.

Almanya'da yeni cumhurbaşkanı seçimi 30 Ocak 2027'de yapılacak.

Aigner’in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın ve ilk CSU’lu siyasetçi olacak.

ILSE AIGNER KİMDİR

Aigner, Almanya’nın güneyinde Rosenheim kenti yakınlarındaki Feldkirchen-Westerham beldesinde 1964’te doğdu. 1981-1985 yıllarında radyo ve televizyon teknisyeni olarak mesleki eğitim alan Aigner, 1988’e kadar ailesinin işletmesinde çalıştı. Aigner, ardından 1990’a kadar devlet onaylı elektrik teknikeri olmak için mesleki gelişim eğitimi aldı, 1994’e kadar da Eurocopter şirketinde çalıştı.

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Alman siyasetinde uzun yıllardan beri faaliyet gösteren Aigner, 1994-1998 yıllarında Bavyera Eyalet Meclisi’nde milletvekilliği yaptı ve Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görev aldı. 1998’de CSU’dan Federal Meclis’e seçildi. 2008-2013 yıllarında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki hükümette Gıda, Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığı görevini üstlendi.

2013’teki genel seçimlerde tekrar aday olmayan Aigner, 2013’te Bavyera Eyalet Meclisi milletvekili oldu. 2013’te Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Aigner, aynı zamanda Bavyera eyaletinde ekonomi, medya, enerji ve teknolojiden sorumlu devlet bakanlığı görevini yürüttü. Aigner, Ekim 2018’den beri de Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı olarak görev yapıyor.