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Almanya'da iklim eylemi: Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi

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#Frankfurt Havalimanı#Almanya#Protesto
Almanyada iklim eylemi: Frankfurt Havalimanında 50 uçuş iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 11:03

Almanya'da iklim aktivistlerinin, Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylem sebebiyle 50 uçuş iptal edildi, 8 eylemci gözaltına alındı.

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İklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'ndaki hava trafiği, geçici olarak durduruldu ancak polisin eylemcilere müdahalesi sonrası gecikmeli olarak yeniden başladı.

Havalimanı Sözcüsü, eylem nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Letzte Generation (Son Nesil) grubunun X hesabından yapılan paylaşımda, "Petrol, gaz ve kömürün çıkarılmaya ve kullanılmaya devam edilmesi varlığımız için bir tehdittir. 2030'a kadar fosil yakıt kullanımını bırakın." ifadesi yer aldı.

Polis, 8 eylemciyi gözaltına alarak kimlik tespitinde bulunduktan sonra haklarında hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

İklim aktivistleri, 24 Temmuz'da Köln-Bonn Havalimanı'ndaki hava trafiğini yaklaşık 3 saat boyunca felç etmişti.

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İki gündür süren eylemler nedeniyle polisin, tüm havalimanlarındaki güvenliği artırma kararı aldığı öğrenildi.

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#Frankfurt Havalimanı#Almanya#Protesto

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