Almanya’da ikinci kez oluyor… Kiel’e Türk kökenli Belediye Başkanı

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de Türkiye kökenli Belit Onay’ın 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Samet Yılmaz da Schleswig-Holstein’ın başkenti Kiel’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

YEŞİLLER’İN ADAYI

17 Kasım’da yapılan seçimlerde toplam oyların yüzde 24.8’ini alan Yeşiller’in adayı 44 yaşındaki Samet Yılmaz, yüzde 28.7 oy toplayan bağımsız aday Gerrit Derkowski ile pazar günü yapılan ikinci turda yarıştı. Yılmaz toplam oyların yüzde 54.1’ini alırken, CDU ve FDP’nin desteklediği eski televizyon sunucusu bağımsız aday Gerrit Derkowski yüzde 45.9’da kaldı. SPD’li Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı Ulf Kaempfer’den gelecek yıl nisan ayında koltuğu devralacak olan Yılmaz, daha şimdiden “Kiel’in Yeşillerli ilk Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak tarihe geçmeyi de garantiledi.

Haberin Devamı

HERKESİN BAŞKANI

Seçim sonuçlarının şekillenmesinden sonra açıklamada bulunan Samet Yılmaz “Ben bugün tüm Kiellilerin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Başkentimizi daha modern ve daha sosyal konuma getirmek istiyorum. Kiel’de hiç kimse ihmal edilmeyecektir. Ben cesur bir şekilde geliştirilecek bir kent istiyorum. Sosyal adaletin, ekolojinin ve ekonominin güçlü olacağı bir kent. Arayan herkesin konut bulabileceği, canlı bölgeler ve ulaşımın kolay olduğu bir kent” dedi.

İSLAM BİLİMLERİ OKUDU, ARAPÇA KONUŞUYOR

SAMET Yılmaz 23 Haziran 1981’de Kiel’de doğdu. Orta öğreniminin ardından kimya teknisyenliği alanında meslek eğitim yaptı. 2004-2010 yıllarında Kiel Christian-Albrecht Üniversitesi’nde Politik Bilimler, İslam Bilimleri ve Kamu Hukuku bölümlerinde öğrenim gördü. 2006-2007’de Filistin’de Birzeit Üniversitesi’nde, Ramallah’taki Goethe Enstitüsü’nde ve Kudüs’te Friedrich Ebert Vakfı’nda staj yaptı. 2008 yılında Yemen’deki Sana Üniversitesi’nde Arapçasını geliştirdi. 2009 yılında Bremen İçişleri ve Spor Senatörlüğü’nde çalışmaya başladı. 2011 yılından beri de Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı’nda çalışıyordu. Evli ve 3 çocuk babası.

Samet Yılmaz’ı ilk kutlayanlardan biri eşi Hatice Yılmaz oldu.